 Irans Präsident weist Kritik der USA zurück

Irans Präsident Hassan Ruhani hat die Kritik der USA am internationalen Atomabkommen zurückgewiesen. Es sei US-Präsident Donald Trump trotz wiederholter Versuche nicht gelungen, den Atomdeal zu untergraben, sagte Ruhani am Sonntag in einer im Staatsfernsehen live übertragenen Rede. Das Abkommen sei ein "dauerhafter Erfolg" für die Islamische Republik.

Am Freitag hatte Trump erklärt, dem Abkommen "eine letzte Chance" zu geben und die Sanktionen zunächst weiter auszusetzen. Er fordert, den Atomvertrag mit dem Land nachzuverhandeln und dem Iran schärfere Bedingungen aufzuerlegen. Regierungskreisen zufolge schwebt Trump eine Frist für Nachverhandlungen von 120 Tagen vor. Der Iran wiederum hält daran fest, das der Vertrag nicht nachverhandelt werden kann, so lange andere Verbündete ihn respektieren.