Das Schicksal fast aller amerikanischen Präsidenten war es bislang, dass ihre Entschlossenheit früher oder später von den Gegnern Amerikas getestet wird. Für Donald Trump könnte dieser Härtetest schon sehr bald kommen: Sein Außenminister Rex Tillerson hat gerade dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un mit militärischen Maßnahmen gedroht, falls der die USA weiter mit atomaren Langstreckenraketen bedrohen sollte. Die USA loteten „eine Reihe neuer diplomatischer, sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Maßnahmen“ im Umgang mit Pjöngjang aus. Die bisherige Politik der USA und andere Bemühungen um ein atomwaffenfreies Nordkorea seien gescheitert, sagte Tillerson. Militärische Aktionen der USA nannte er eine Option.

Nach Meinung von Experten könnte Nordkorea bald in der Lage sein, mit seinen Interkontinentalraketen Los Angeles zu treffen. Auch Südkorea, Japan und China liegen in Reichweite des Diktators in Pjöngjang. Dass Kim Jong-un keine Skrupel kennt, hat er erst vor kurzem bewiesen, als er seinen Halbbruder mit einem Säureattentat auf dem Flughafen in Malaysia aus dem Weg räumen ließ. Zudem führt Nordkorea regelmäßig Raketentests durch, damit sein Drohpotenzial nicht in Vergessenheit gerät. Der letzte Test kam pünktlich Mitte Februar als Trump mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Florida beim Abendessen saß.