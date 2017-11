SeoulUS-Präsident Donald Trump ruft Nordkorea zu Verhandlungen im Streit über sein Raketen- und Atomprogramm auf. „Ich glaube wirklich, dass es sinnvoll ist, dass Nordkorea an den Verhandlungstisch kommt und einen guten Abschluss für sich herausholt“, sagte Trump am Dienstag in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Zugleich rief Trump zum weltweiten Schulterschluss gegen die Bedrohung durch Nordkorea auf. Das Land stelle ein globales Problem und eine große Gefahr dar.