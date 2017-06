Russland zeigte sich verwundert. Sein Land bereite Gegenmaßnahmen vor, kündigte Vize-Außenminister Sergej Rybakow an. Durch die Strafmaßnahmen werden die Vermögen der Betroffenen in den USA eingefroren. US-Bürgern ist untersagt, Beziehungen zu ihnen zu unterhalten.

Die USA haben sich zuletzt auch um eine Verschärfung der internationalen Sanktionen bemüht. Diplomaten zufolge könnte der UN-Sicherheitsrat bereits am Freitag die bestehende Sanktionsliste erweitern. Die ersten Strafmaßnahmen wegen des Raketen- und Atomprogramms in Nordkorea verhängten die UN 2006. Die Führung in Pjöngjang hat einen sechsten Atomwaffentest angekündigt und in diesem Jahr mehrmals Raketentests unternommen.