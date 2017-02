WashingtonDie Regierung von US-Präsident Donald Trump will die landesweiten Richtlinien für Schulen zu Transsexuellen aufheben und damit eine Entscheidung von Amtsvorgänger Barack Obama rückgängig machen. Das verlautete am Mittwoch aus Regierungskreisen. Den Richtlinien zufolge sollen öffentliche Schulen transsexuellen Schülern erlauben, Toiletten und Umkleidekabinen zu benutzen, die ihrer gewählten – und nicht der in Dokumenten vermerkten – Geschlechtsidentität entsprechen.

Die Direktive hatte Obama im Mai 2016 herausgeben lassen, sie ist rechtlich nicht bindend. Doch waren die Richtlinien nach Angaben von Aktivisten für Transsexuellenrechte notwendig, um Schüler vor Diskriminierung zu schützen. Eine mit den Plänen der Trump-Regierung vertraute Gewährsperson sagte der Nachrichtenagentur AP, dass Schutzmaßnahmen gegen Mobbing von der geplanten Änderung nicht betroffen seien.