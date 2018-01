ParisUS-Außenminister Rex Tillerson hat Russland eine Mitverantwortung für den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien vorgeworfen. Moskau habe die internationale Chemiewaffenkonvention „verraten“, indem es die verbündete syrische Regierung geschützt habe, sagte Tillerson am Dienstag in Paris. Dort gründeten 24 Staaten eine Partnerschaft gegen die Straflosigkeit von Chemiewaffen-Einsätzen. Russland hatte im vergangenen Jahr mit seinem Veto im UN-Sicherheitsrat weitere Ermittlungen zu Chemiewaffen-Einsätzen im Bürgerkriegsland Syrien verhindert.

Frankreich veröffentlichte am Dienstag Erlasse, um Vermögen von mehr als 20 Einzelpersonen und Firmen einzufrieren. Sie seien in den Transfer sensibler Materialien verwickelt, die zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen für Syrien genutzt werden könnten, teilten Außenminister Le Drian und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire mit.

Die französische Initiative kommt kurz vor einem neuen Versuch der Vereinten Nationen, einer Lösung im syrischen Bürgerkrieg näherzukommen. UN-Sondervermittler Staffan de Mistura hat die Konfliktparteien für Donnerstag und Freitag nach Wien eingeladen. Am Rande des Treffens in Paris waren ebenfalls Gespräche zur Lage in Syrien geplant. In dem fast siebenjährigen Bürgerkrieg in Syrien sind mehr als 400.000 Menschen getötet worden.