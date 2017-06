In der Russland-Affäre hat US-Präsident Donald Trump versprochen, gegebenenfalls unter Eid über seine Gespräche mit dem entlassenen FBI-Direktor James Comey auszusagen. Dies gelte „zu 100 Prozent“, erklärte er am Freitag in Washington bei einer Pressekonferenz. Zudem sagte Trump mit Blick auf Comeys Aussagen am Vortag vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats, Teile von dessen Erklärungen seien unwahr gewesen. Zeitgleich fühlte sich Trump von Comey aber bestätigt, weil dieser gesagt habe, es habe weder eine Einmischung in die Ermittlung noch eine Behinderung der Justiz gegeben.

Bei Twitter war Trump noch deutlicher geworden und hatte das Wort „Lügen“ benutzt. Diese habe Comey zusammen mit vielen falschen Aussagen vor das Gremium des US-Kongresses gebracht. Trump betonte, er habe von Comey nicht verlangt, dass dieser ihm Loyalität schwöre. Zu möglicherweise existierenden Aufnahmen über die Gespräche mit Comey äußerte sich der Präsident hingegen nicht eindeutig. An die Presse gewandt sagte er: „Das werde ich Ihnen vielleicht irgendwann in der nahen Zukunft sagen.“