Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Donnerstag nach einem zweitägigen Besuch auf Kuba, die EU sei zuverlässig und stabil und wolle der Insel ein stabiler Partner sein. Die Union könne Kuba beim politischen Wandel und der langsamen wirtschaftlichen Öffnung helfen.

Mit einer deutlichen Spitze in Richtung USA sagte Mogherini, die Europäische Union sei beständig. „Wir haben keine Unvorhersehbarkeit in unserer Politik oder einen plötzlichen Wechsel.“ Die US-Regierung unter Donald Trump hat den offenen Ansatz im Umgang mit Kuba, so wie von Ex-US-Präsident Barack Obama zuvor angeregt, aufgehoben.