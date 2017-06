BerlinDie Türkei hat nach neuen Erkenntnissen mehr Deutsche und Deutschtürken im Gefolge des Putschversuchs festgenommen als bisher bekannt. „Wir müssen jetzt davon ausgehen (...), dass es nicht mehr sechs Personen sind, sondern dass es neun Personen sind“, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Freitag in Berlin. „Das sind Fälle, die uns erst in jüngster Zeit bekanntgeworden sind.“ Das festnehmende Land hat nach dem Völkerrecht die Pflicht, die Auslandsvertretung des Herkunftsstaates zu informieren. Im Falle der Türkei gelangten diese Informationen allerdings manchmal nur auf verschlungenen Pfaden - etwa über die Familie der Vermissten - an die deutschen Diplomaten, sagte Schäfer.