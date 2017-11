ParisBei einem möglichen Anschlag mit einem Auto in der Nähe von Toulouse sind Polizeikreisen zufolge drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das Fahrzeug sei bewusst in eine Gruppe von Schülern gesteuert worden, verlautete am Freitag aus den Kreisen. Bei dem Fahrer handele es sich um einen 28-Jährigen, der der Polizei bekannt sei. Der Mann sei festgenommen worden.