RomBei dem Referendum über mehr Autonomie hat die Regierung der norditalienischen Region Venetien genug Wähler mobilisieren können, damit die Abstimmung gültig ist. Bereits um 19 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei mehr als 50 Prozent. Das musste erreicht werden, damit die Abstimmung zählt.

In der Lombardei, der zweiten Region die am Sonntag über mehr Autonomie von der Zentralregierung in Rom abstimmen ließ, lag die Beteiligung um 19 Uhr bei knapp 32 Prozent. Dort war allerdings anders als in Venetien kein Quorum für die Gültigkeit des Referendums nötig.