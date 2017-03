New YorkWer den Vereinten Nationen vorwerfen wollte, ein reiner Debattier-Club zu sein, fand spätestens vergangenen Dezember in Donald Trump einen Gleichgesinnten. „Die Vereinten Nationen haben so großes Potenzial, aber im Moment ist es nur ein Club, in dem Leute sich treffen, reden und eine gute Zeit haben“, twitterte der US-Präsident. Sorgen um einen Rückzug der Amerikaner aus der 1945 gegründeten Weltorganisation hat er nun erneut verstärkt.

Kürzungen von bis zu 50 Prozent ihrer Gelder für Uno-Programme sollte das State Department vorschlagen, berichtete das Magazin „Foreign Policy“ unter Berufung auf Eingeweihte. Ganz so schlimm kam es in dem von Trump am Donnerstag vorgelegten Vorschlag für den US-Haushalt dann nicht, aber es zeigt sich: Auf den uneingeschränkten Rückhalt des nach wie vor mächtigsten der 193 Mitgliedstaaten können die Vereinten Nationen unter Trump nicht mehr zählen.