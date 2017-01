BerlinDie USA werden ihren Finanzsektor auch unter dem neuen Präsidenten Donald Trump nach Ansicht des Pimco-Managers Andrew Bosomworth nicht wieder völlig deregulieren. „Ich glaube, dass auch unter Trump eine Rückkehr zu früheren Zeiten unmöglich ist“, sagte der Anlagechef in Deutschland, wo Pimco insgesamt 280 Milliarden Euro verwaltet, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

„Er wird nicht alles zurückholen können. Die Regierungen und internationalen Gremien haben dafür zu viel investiert“, sagte Bosomworth etwa mit Blick auf die Verhandlungen zur Finanzausstattung von Banken. „Allein kann er dies national nicht zurückrollen. Das ist auch gut so.“ Der US-Vermögensverwalter Pimco ist eine Tochter der Allianz.