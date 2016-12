WashingtonUS-Präsident Barack Obama hat zum Jahreswechsel eine Bilanz seiner am 20. Januar zu Ende gehenden Amtszeit gezogen und sich bei den US-Bürgern für „alles bedankt, was ihr getan habt, um Amerika stärker zu machen“. In seiner wöchentlichen Rundfunkansprache am Samstag hob er die „außergewöhnlichen Fortschritte“ hervor, die in den zurückliegenden acht Jahren erzielt worden seien.

Als Beispiele nannte er unter anderem die wirtschaftliche Erholung von der Rezession, die Verringerung der Arbeitslosigkeit, den Anstieg der Einkommen und die Gesundheitsreform.