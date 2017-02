BeirutDie Europäische Union sollte nach Ansicht des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad keine Rolle beim Wiederaufbau des Landes spielen, sollte das Staatenbündnis nicht seine Syrien-Politik ändern. EU-Staaten unterstützten Oppositionskämpfer, die in Syrien Zerstörung verursacht hätten, erklärte Assad in einem Interview mit belgischen Medien, von dem die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana am Dienstag einen Text veröffentlichte. Assad sagte: „Sie können nicht gleichzeitig zerstören und aufbauen.“