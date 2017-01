TokioDas japanische Militär hat vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramme erstmals einen eigenen Kommunikationssatelliten ins All geschickt. Eine Trägerrakete des Typs H-2A hob am Dienstag mit dem Satelliten Kirameki-2 vom Weltraumbahnhof Tanegashima in der südjapanischen Provinz Kagoshima ab, wie das Verteidigungsministerium bekanntgab.