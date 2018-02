Pyeongchang

In den Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea herrscht weiter Eiszeit. Bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Südkorea wich US-Vizepräsident Mike Pence am Freitag einem direktem Kontakt mit dem nominellen Staatsoberhaupt des Erzfeindes, Kim Yong Nam, aus. Dagegen begrüßte Südkoreas Präsident Moon Jae In, der die Spiele als Eisbrecher in den Beziehungen zum Norden nutzen will, sowohl Kim als auch die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong. Bei der Eröffnungsfeier zogen die Athleten der beiden koreanischen Staaten gemeinsam ins Stadion ein. Gegner einer Annäherung der beiden Koreas lieferten sich in der Nähe des Stadions Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften.

Wegen des international geächteten Raketen- und Atomprogramms Nordkoreas hatten sich die Spannungen zwischen der Führung in Pjöngjang und den USA im vergangenen Jahr immer weiter erhöht. Der Besuch der hochrangigen nordkoreanischen Delegation bei den Winterspielen gilt als Entspannungssignal. So besucht mit Kims Schwester erstmals ein Mitglied der Herrscherfamilie überhaupt den Süden.