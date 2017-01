JerusalemIsraels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump Mitte Februar eine Wiedereinführung der Iran-Sanktionen fordern. Er verwies am Montag über Twitter auf einen neuen Raketentest der Regierung in Teheran. „Eine Reaktion auf die iranische Aggression darf nicht ausbleiben“, schrieb er.