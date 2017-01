Zwei US-Regierungsvertreter hatten am Dienstagabend erklärt, die US-Geheimdienste hätten Trump unlängst darüber informiert, dass Russland über für ihn brisante Informationen verfüge.

Russland besitzt nach eigenen Angaben kein belastendes Geheimdienstmaterial über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Das Moskauer Präsidialamt wies am Mittwoch eine Darstellung aus Washingtoner Regierungskreisen zurück, nach der russische Spione heikle Informationen über Trump gesammelt haben sollen. Solche Berichte seien "völliger Unsinn", sagte ein Präsidialamtssprecher in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Es handele sich um eine Täuschung, die auf haltlosen und falschen Darstellungen basiere. "Das ist Schundliteratur." Ihr Ziel sei es, die Beziehungen zwischen den USA und Russland zu beschädigen.

Trump selbst hatte diese Berichte zuvor als Falschinformationen zurückgewiesen und sprach auf Twitter von einer "politischen Hexenjagd". Zuvor hatte die Regierung des scheidenden Präsidenten Barack Obama Russland des Versuchs beschuldigt, den zurückliegenden US-Wahlkampf zugunsten Trumps zu beeinflussen. Der künftige Präsident zog dagegen entsprechende Erkenntnisse der amerikanischen Geheimdienste über mutmaßliche russischen Hackerattacken in Zweifel. Trump will am Mittwoch seine erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg geben.

In den von den USA als nicht stichhaltig eingestuften Memos, über die es eine zweiseitige Zusammenfassung bei den US-Geheimdiensten geben soll, geht es nach Informationen der „New York Times“ um Sexvorwürfe im Zusammenhang mit Moskauer Prostituierten im Jahr 2013. Ferner sollen Informationen zu Trumps Geschäftsbeziehungen nach Russland enthalten sein. Das Dokument datiert den Berichten zufolge vom 20. Juni 2016.