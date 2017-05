BerlinDer frühere US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat Deutschland und Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen Kritik von US-Präsident Donald Trump in Schutz genommen. „Einen langjährigen Verbündeten wie Deutschland zu beleidigen ist etwas, womit viele von uns sich unwohl fühlen“, sagte der 75-jährige Senator aus dem Bundesstaat Vermont am Mittwoch in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Meiner Ansicht nach ist es nicht akzeptabel, dass der Präsident die Kanzlerin öffentlich attackiert.“

Trump hatte Deutschland auf Twitter für den Handelsüberschuss und die aus seiner Sicht zu geringen Militärausgaben kritisiert. Der Präsident fügte hinzu: „Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern.“ Die Äußerung folgte auf die denkwürdige Bierzelt-Rede, in der Merkel gesagt hatte, Europa könne sich nicht mehr uneingeschränkt auf seine Partner verlassen.