Pearl Harbor75 Jahre nach dem japanischen Überraschungsangriff auf Pearl Harbor besucht erstmals ein Ministerpräsident des Landes die offizielle Gedenkstätte auf Hawaii. Shinzo Abe wird sich dort am Dienstagabend mitteleuropäischer Zeit mit US-Präsident Barack Obama treffen, der vor einem halben Jahr als erster amerikanischer Staatschef offiziell Hiroshima besuchte.

Am Abend (Ortszeit) sind eine Kranzniederlegung und Reden Abes und Obamas vorgesehen. Eine Entschuldigung für den in den USA bis heute traumatisch nachwirkenden Angriff ohne Kriegserklärung wird nicht erwartet. Pearl Harbor führte umgehend zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Auch Obama hatte sich in Hiroshima nicht für die US-Atombombenabwürfe auf die japanische Großstadt Hiroshima und Nagasaki entschuldigt, die 140 000 Menschen den Tod brachten und den Zweiten Weltkrieg beendeten.