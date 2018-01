PragInmitten einer Betrugsaffäre hat der neue tschechische Ministerpräsident Andrej Babis wie erwartet die Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Für das Minderheitskabinett seiner populistischen Bewegung ANO stimmten am Dienstag nur 78 Abgeordnete. Es gab 117 Nein-Stimmen. Nach der Verfassung muss die erst seit einem Monat amtierende Regierung nun ihren Rücktritt einreichen.

Babis dürfte dennoch an der Macht bleiben: Präsident Milos Zeman hat angekündigt, den 63 Jahre alten Multimilliardär kommissarisch weiterregieren zu lassen und ihm eine zweite Chance zur Mehrheitsfindung zu geben. Die Amtszeit Zemans (73) endet im März, falls er in der zweiten Runde der Präsidentenwahl am 26. und 27. Januar nicht wiedergewählt wird.