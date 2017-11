Bei einer Bluttat in einer Kirche in Texas werden 26 Menschen getötet. Unter den Opfern waren auch Kinder. Indes werden mehrere Details über den mutmaßlichen Täter bekannt, anscheinend diente er bei der US-Luftwaffe.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die tödlichen Schüsse von Texas als „furchtbare Gewalttat“ verurteilt. „Wir sind in Gedanken bei unseren amerikanischen Freunden“, sagte Steinmeier am Montag bei seinem Staatsbesuch in Neuseeland. „Den Angehörigen der Opfer spreche ich mein tiefes Mitgefühl aus, und den Verletzten wünsche ich baldige Genesung.“ Beim Angriff auf eine Kirche im US-Staat Texas hat ein Schütze 26 Menschen getötet. Rund 20 weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntagvormittag in Sutherland Springs verletzt worden, teilten die Behörden wenige Stunden nach der Tat mit. Die US-Armee identifizierte den Schützen als Devin K., einen früheren Mitarbeiter der Luftwaffe. Er hat eine Verurteilung durch ein Militärgericht im Lebenslauf. US-Präsident Donald Trump verurteilte das Geschehen als „Tat des Bösen“.

Anzeige

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sprach von der opferreichsten Massenschießerei in der Geschichte des US-Staates. Ein Mann war gegen 11.20 Uhr am Sonntag zur First Baptist Church in der Ortschaft Sutherland Springs gefahren und hatte in dem Gotteshaus das Feuer eröffnet. Beim Verlassen der Kirche sei der mutmaßliche Täter auf einen Anwohner aus der Gegend getroffen, der ihn mit einer Waffe konfrontiert habe, hieß es. Später wurde der Verdächtige tot in seinem Wagen zwischen den Bezirken Wilson County und Guadalupe County gefunden. Die Gemeinde Sutherland Springs gehört zu Wilson County.

Video abspielen : Erneut Schusswaffenmassaker in USA - Zahlreiche Tote und Verletzte

Bei den Opfern handelte es sich um Menschen im Alter zwischen fünf und 72 Jahren, wie aus ersten Erkenntnissen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hervorging. Die Polizei erklärte, der Bewaffnete sei komplett in schwarz gekleidet gewesen und habe eine schusssichere Weste getragen. In einer kurzen Mitteilung gab das Pentagon bekannt, der Tatverdächtige namens Devin K. sei früher bei der Air Force gewesen. Ein Militärgericht habe ihn 2012 nach tätlichen Angriffen auf seine Frau und ihr gemeinsames Kind zu zwölf Monaten Haft verurteilt. Zwei Jahre später sei er aus der Armee entlassen worden. Bis dahin habe er in New Mexico auf einem Luftwaffenstützpunkt gearbeitet. Die texanischen Behörden erklärten, bei dem mutmaßlichen Täter habe es sich um einen weißen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt. Zum möglichen Motiv gaben sie nichts bekannt. Acht Verletzte wurden per Hubschrauber zu einem Militärkrankenhaus gebracht. In einem anderen Krankenhaus wenige Kilometer entfernt vom Tatort wurden offenbar weniger als zwölf Personen behandelt. Unter den Toten befindet sich nach Angaben der Frau des Pastors der Kirche auch die 14-jährige Tochter des Paares. In einer Nachricht schrieb sie an die Nachrichtenagentur AP, sie habe ihre Tochter und „viele Freunde“ verloren. Sie und ihr Mann seien zur Tatzeit nicht in der Stadt gewesen. Am Sonntagabend versammelten sich mehr als 100 Menschen in der Nähe des Tatorts, um der Toten zu gedenken. Unter ihnen war auch der texanische Gouverneur. Viele Menschen weinten, umarmten sich und zündeten Kerzen an.