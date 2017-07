LondonGroßbritannien will mit Sonderregeln für ausländische Staatskonzerne Unternehmen wie den saudi-arabischen Ölriesen Aramco an die Londoner Börse locken. Nach einem Vorschlag der Finanzaufsicht FCA vom Donnerstag soll es für Unternehmen im Staatsbesitz Ausnahmen von einigen Börsen-Vorschriften geben, die Aramco nicht einhalten kann oder will. Zahlreiche Handelsplätze weltweit buhlen um die Araber, die einen Anteil von Aramco – einem der wertvollsten Unternehmen der Welt – an die Börse bringen wollen. Allein das Emissionsvolumen könnte bei 100 Milliarden Dollar liegen. Auch der Oman und Abu Dhabi erwägen Börsengänge ihrer staatlichen Erdölkonzerne. „Es gibt noch keine Entscheidung über den Börsenplatz“, sagte ein Sprecher von Aramco.

Das neue „Premium-Segment“ der LSE soll für alle Unternehmen in Staatseigentum offen sein, von denen nur Hinterlegungsscheine gehandelt werden statt der Aktien selbst. Lockerungen plant die FCA, was etwa den Streubesitz oder die Beziehungen zwischen Großaktionären und Unternehmen betrifft.