MaiduguriNach den Erfolgsmeldungen der nigerianischen Regierung im Kampf gegen die Terrorgruppe Boko Haram hat sich Extremistenführer Abubakar Shekau zu Wort gemeldet. „Tötet all die Ungläubigen und bringt Bomben überall zur Explosion“, forderte der Boko-Haram-Chef seine Kämpfer in einem Video auf. In der auf Youtube veröffentlichten Aufnahme dementierte er, dass die Regierung seine Organisation zerschlagen habe.

„Hier bin ich, gesund und munter“, sagte Shekau. „Der Kampf beginnt erst jetzt.“ Er fügte hinzu: „Ja, ich will, dass ihr tötet, schlachtet und entführt.“