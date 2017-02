WashingtonFünf ehemalige US-Botschafter in Israel haben sich gegen Präsident Donald Trumps Wunschkandidaten für den diplomatischen Topposten im Nahen Osten ausgesprochen. David Friedman sei ungeeignet und für „extreme, radikale Positionen“ eingetreten, schrieben sie in einem Brief an das Senatskomitee für Auswärtiges, das am Donnerstag für eine Anhörung zur Bestätigung Friedmans zusammentreten wollte. Dieser habe eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt zudem als „illusorisches“ Mittel gegen ein nichtexistentes Problem abgetan, kritisierten die Diplomaten.

Die an dem Schreiben beteiligten Botschafter hatten sowohl unter republikanischen als auch demokratischen Präsidenten gedient. Sie warfen Friedman auch vor, Expräsident Barack Obama und das gesamte Außenministerium des Antisemitismus bezichtigt zu haben. Friedman habe zudem Unterstützer der liberalen jüdischen Gruppe J Street als „Kapos“ bezeichnet - ein Bezug auf Häftlinge in Konzentrationslagern, die während des Holocaust von den Nazis als Aufseher über Mitgefangene eingesetzt wurden.