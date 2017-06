São PauloDer brasilianische Präsident Michel Temer wird beschuldigt, öffentliche Mittel in Höhe von rund sechs Millionen Dollar in Wahlkampfkampagnen verwendet zu haben. Das warf ihm Börsenmakler Lúcio Bolonha Funaro in einer Aussage vor, die der Oberste Gerichtshof des Landes veröffentlichte. Unter Politikern ist Funaro als wesentlicher Spendensammler für Temers Partei der Demokratischen Bewegung bekannt.

Funaro zufolge empfing Temers Kampagne für seine Wiederwahl zum Vizepräsidenten im Jahr 2014 Mittel der staatlichen Bank Caixa. Konkret soll es zwei Überweisungen mit einer Provision von sechs Millionen Dollar gegeben haben. Zwei Unternehmen profitierten laut Funaro davon – BR Vias, der Eigentümer der Fluglinie Gol und LLX, ein Unternehmen, das unter anderem den Tycoon Eike Batista zum Partner hat.