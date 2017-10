BrasíliaDer brasilianische Präsident Michel Temer bleibt im Amt und kann damit nicht wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht gestellt werden. Das entschieden die Abgeordneten des brasilianischen Unterhauses, indem mindestens ein Drittel aller 513 Stimmberechtigten zu seinen Gunsten votierte. Die Staatsanwaltschaft wirft Temer vor, eine kriminelle Organisation geleitet zu haben. Für einen Prozess vor dem Obersten Gerichtshof hätte er suspendiert werden müssen.

Temer sieht sich mehreren Bestechungsvorwürfen ausgesetzt, die im Zuge einer groß angelegten Korruptionsermittlung in Brasilien aufgekommen sind. Anfängliche Untersuchungen wegen Geldwäsche endeten in der Aufdeckung systematischer Machenschaften in der Politik- und Wirtschaftswelt des Landes. Dutzende Politiker und Unternehmer sind bereits verhaftet worden.