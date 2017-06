BrasiliaDer brasilianische Generalstaatsanwalt beschuldigt den Präsidenten des Landes, Michel Temer, der Korruption. Eine entsprechende Anklage reichte Rodrigo Janot am Montag ein. Zum ersten Mal in der Geschichte Brasiliens, des größten Landes in Südamerika, muss sich nun ein noch das Amt innehabender Präsident mit einer Anklage auseinandersetzen.

Janot hatte im vergangenen Monat Ermittlungen gegen Temer wegen mutmaßlicher Korruption, Behinderung der Justiz und wegen der Teilhabe an einer kriminellen Organisation eingeleitet. Der Fall geht nun an den Kongress. Dieser muss entscheiden, ob vor dem Obersten Gerichtshof ein Verfahren gegen Temer beginnen kann.