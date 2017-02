LondonDas britische Oberhaus will seine Zustimmung für den Brexit-Antrag der Regierung an Bedingungen knüpfen. Mehrere Abgeordnete erklärten am Freitag, man werde das Gesetz zum EU-Austritt nicht einfach durchwinken.

„Die Liberaldemokraten werden dafür kämpfen, sicherzustellen, dass das Brexit-Gesetz im House of Lords nicht nur abgenickt wird“, sagte Dick Newby, Chef der oppositionellen Liberalen in der Parlamentskammer. Diese plädieren für ein weiteres Referendum zum endgültigen Brexit-Deal und haben dabei die Unterstützung von Vertretern der regierenden Konservativen und der oppositionellen Labour-Partei. Zudem wollen die Liberalen, dass die Regierung EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU ihre bisherigen Rechte garantiert.