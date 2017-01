LondonIn der Londoner Finanzbranche geht die Angst vor der massenhaften Abwanderung von Arbeitsplätzen nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) um. Wenn die Abwicklung (Clearing) von in Euro begebenen Finanzprodukten von London aus nicht mehr möglich sei, drohten einige zehntausend Arbeitsplätze verloren zu gehen, warnte der Chef der Londoner Börse LSE, Xavier Rolet, am Dienstag bei einer Anhörung vor einem Ausschuss des britischen Parlaments. Davon betroffen wären nicht nur das Clearing selbst, sondern Dienstleistungen wie Software und IT, Risikomanagement und Verwaltung.

Die LSE ist das größte Clearinghaus für Euro-Kontrakte. Einflussreiche EU-Politiker fordern aber, deren Abwicklung müsse nach dem Brexit auf dem Kontinent stattfinden. Die Europäische Union arbeitet gerade an einer Reform des Derivatehandels. „Das sind diese lästigen, zielgenauen und scheinbar unbedeutenden Regeln, die in Wirklichkeit großen Einfluss auf das Verhalten der Kunden haben“, sagte Rolet.