LondonFünf der größten Unternehmensverbände Großbritanniens haben von der Regierung die schnelle Festlegung einer mindestens zweijährigen Übergangsphase nach dem Ausstieg aus der Europäischen Union gefordert. In einem Entwurf für einen Brief an den Brexit-Minister David Davis hieß es, das Wirtschaftsverhältnis zwischen Großbritannien und der EU sollte während des Übergangs „so nah wie möglich am Status quo“ sein. Das Schreiben lag dem Sender Sky News vor.

„Einigung (auf einen Übergang) wird so bald wie möglich benötigt, da Unternehmen sich auf ernste Entscheidungen zu Beginn von 2018 vorbereiten, die Folgen für Jobs und Investition im Vereinigten Königreich haben werden“, hieß es in dem Brief.