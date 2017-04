Über die Austrittskosten müsse genauso gesprochen werden wie über das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU, sagte der niederländische Finanzminister am Donnerstag auf einer Veranstaltung des Bankenverbands von Deutschland in Berlin.

„Die Gesprächen werden sehr komplex werden, sehr langwierig und die Interessen werden gleich zu Beginn auseinandergehen“, erklärt Dijsselbloem. „Je mehr ich darüber nachdenke und all die Themen studiere, die studiert werden müssen, umso mehr Sorgen mache ich mir.“ Am Nachmittag traf er sich mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in Berlin.