LondonDie Nachricht aus Brüssel über eine erste Einigung in den Brexit-Verhandlungen wurde in Großbritannien zumeist positiv aufgenommen. Der Landwirtschaftsminister Michael Gove, der auf der Insel als Befürworter des Brexits gilt, lobte die Premierministerin Theresa May. Die Einigung sei für die Regierungschefin „ganz persönlich ein sehr signifikantes Verdienst”, sagte er im britischen Radio. „Theresa May hat gewonnen. Sie hat einen Deal im Interesse des ganzen Vereinigten Königreichs erzielt und ihre Kritiker widerlegt.“ Das wird May gern hören – schließlich machen ihre viele Brexit-Verfechter seit Monaten Vorwürfe, dass sie in den Brexit-Verhandlungen zu viele Zugeständnisse macht.

Am Freitagvormittag hatten sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Theresa May in Brüssel vor die Presse gestellt und erklärt, dass sie die erste Phase der Brexit-Verhandlungen erfolgreich beenden könnten.