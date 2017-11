GöteborgEU-Staats- und Regierungschefs haben bei einem Gipfeltreffen in Schweden ihre drei Grundforderungen an Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen bekräftigt. Ohne klare und verbindliche Zusagen Londons zu seinen finanziellen Verpflichtungen, dem Status von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich und der irisch-nordirischen Grenze könne die nächste Verhandlungsphase über die künftigen Handelsbeziehungen nicht begonnen werden, verlautete am Freitag in Göteborg.

Während die EU-Unterhändler bisher keine hinreichenden Fortschritte bei den drei Basisforderungen sehen, wiederholte die britische Premierministerin Theresa May ihre Hoffnung, dass im Dezember die Gespräche über die Beziehungen und den Handel nach dem britischen Austritt aus der EU beginnen können. Sie legte ihre Sicht dar, dass die bisher unterbreiteten britischen Vorschläge hinreichend seien: „Ich freue mich auf eine positive Antwort der Europäischen Union, sodass wir zusammen weitergehen und die bestmöglichen Arrangements für die Zukunft treffen können“, sagte sie.