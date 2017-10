Bild vergrößern Der EU-Chefunterhändler kommt derzeit in den Gesprächen nur schleppend voran. Bild: AP

Wie sollen die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien in Zukunft aussehen? Bevor sich die Verhandlungspartner dieser Frage widmen, will die EU erst einmal intern beraten – und so die Gespräche beschleunigen.