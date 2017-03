LondonEin Drittel der europäischen Unternehmen wollen einer Studie zufolge wegen der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem britischen EU-Austritt ihre Investitionen kürzen. Auch wolle ein Zehntel der Firmen mit Vertretungen in Großbritannien diese auflösen, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erhebung der UBS. Von den 600 befragten Unternehmen waren 74 Prozent auf der Insel tätig. Von ihnen sagten 31 Prozent, sie würden einen großen Teil ihrer Kapazitäten abziehen, während drei Prozent im Gegenteil zusätzlich investieren wollten. Insgesamt machen sich die Unternehmen die größten Sorgen über die mit dem Brexit verbundene Unsicherheit, dicht gefolgt von Sorge über die neue US-Regierung.