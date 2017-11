LondonGroßbritannien und die EU stehen bei den Brexit-Verhandlungen einem Zeitungsbericht zufolge kurz vor der Klärung eines der zentralen Knackpunkte: die Regelung des Grenzverkehrs zwischen Nordirland und Irland nach einem Austritt des Königreichs aus der Staatengemeinschaft. Die Regierung in London habe vorgeschlagen, Zoll-Zuständigkeiten an die britische Provinz Nordirland abzutreten, um Konflikte mit den in der Republik Irland geltenden EU-Regelungen zu vermeiden, berichtete die „Times“ am Donnerstag. Dies sei für Bereiche wie die Landwirtschaft und den Energiesektor denkbar. Die britische Regierung will vermeiden, dass nach einem EU-Austritt eine feste Landgrenze zwischen der Republik Irland und Nordirland aufgebaut werden muss.

Nach Ansicht der EU und der Republik kann eine ausgebaute Landgrenze am besten vermieden werden, wenn im Süden und Norden der Insel dieselben Regelungen gelten. Die pro-britische DUP, auf deren Unterstützung die britische Premierministerin Theresa May angewiesen ist, hat jedoch klargestellt, Handelsschranken zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs nicht zuzustimmen.