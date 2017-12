BrüsselDie EU-Kommission setzt Großbritannien in den stockenden Brexit-Verhandlungen eine Frist. Das nächste Angebot aus London müsse bis Sonntag eintreffen, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag. Dies sei der letztmögliche Zeitpunkt, da Montag die Vorbereitungen für den entscheidenden EU-Gipfel im Brüssel nächste Woche begännen.

Man stehe bereit, um die britische Premierministerin Theresa May jederzeit zu empfangen. Am Montag war eine Einigung zwischen Britannien und der EU am Einspruch Nordirlands gescheitert.