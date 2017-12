BrüsselDer EU-Gipfel in Brüssel wird nach Angaben der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaite am Freitag grünes Licht für den Beginn der zweiten Phase der Brexit-Gespräche geben. „Wir werden das Mandat geben, damit die Kommission und wir uns auf die Verhandlungen über das künftige Verhältnis vorbereiten können. Die Gespräche werden wahrscheinlich im März starten“, sagte Grybauskaite in Brüssel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, er erwarte schwierige Verhandlungen mit Großbritannien. „Die zweite Phase wird erheblich härter als die erste sein, und die erste war schon sehr schwierig“, sagte Juncker am Freitagmorgen vor Beginn des zweiten Tages des EU-Gipfels.

Österreichs Kanzler Christian Kern sagte, trotz der innerparteilichen Kritik bei den britischen Konservativen an den Zugeständnissen, die Premierministerin Theresa May der EU-Kommission mit Blick auf das Austrittsabkommen gemacht hatte, halte er die Briten für zuverlässige Verhandlungspartner. „Ich denke, wir können den Briten gut vertrauen“, sagte Kern. Auch andere EU-Staats- und Regierungschefs äußerten sich zufrieden zum bisherigen Verlauf der Brexit-Gespräche. Ungarns Regierungschefs Viktor Orban meinte, May sei sehr gut darin, die Interessen Großbritanniens zu vertreten.