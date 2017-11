Dublin Großbritannien hat nach Einschätzung seines Nachbarn Irland bislang kein ausreichendes Konzept für einen Austritt aus der Europäischen Union vorgelegt. „Mit dem gegenwärtigen Ansatz der britischen Regierung sind nicht die Lösungen möglich, die wir brauchen“, sagte Außenminister Simon Coveney am Dienstag.

Bevor die Europäische Union im Dezember darüber entscheidet, ob die Brexit-Gespräche in eine zweite Phase über Handel treten, will sie drei Punkte zumindest allgemein geklärt wissen: die Höhe der Rechnung, die die Briten bei der EU begleichen müssen; Zusagen für EU-Bürger, die nach dem Brexit in Großbritannien bleiben wollen, sowie der Grenzstatus zwischen Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland.

Die britische Regierung hat im August vorgeschlagen, dass es entlang der einzigen Landgrenze zwischen dem Königreich und der EU keine gesonderte Infrastruktur oder elektronische Überwachung geben soll. Befürchtet wird eine Behinderung des regen Grenzaustauschs durch schärfere Kontrollen oder dass mit dem Brexit der Frieden in der Region gefährdet werden könnte.