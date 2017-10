BrüsselEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Länge der Brexitverhandlungen beklagt. „Dieser Prozess wird länger dauern, als anfangs gedacht“, sagte Juncker am Freitag. Die britische Regierung entdecke Tag für Tag neue Probleme.

Großbritannien will die EU in knapp 18 Monaten verlassen und möchte möglichst früh seine künftigen Beziehungen zur Union verhandeln. Die EU will dagegen erst den künftigen Rechtsstatus von EU-Bürgern in Großbritannien und von Briten in der EU klären. Ein weiterer Streitpunkt ist die EU-Finanzplanung, für die Großbritannien vor seinem Austrittsantrag Zusagen gemacht hat.