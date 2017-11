Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Spenden von Vote Leave an Darren Grimes, einen Brexit-Werber, und an die Pro-Brexit-Gruppe Veterans for Britain. Es gehe darum, ob über die Spenden falsch Rechenschaft abgelegt worden sei und ob ihr Umfang über dem Limit gelegen habe. Ähnliche Ermittlungen laufen bereits wegen Spenden des Geschäftsmannes Arron Banks an die Brexit-Kampagne Leave.EU.