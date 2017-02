LondonDie Hinweise darauf, dass Großbritannien schon Tage vor der offiziell verkündeten Deadline Ende März offiziell den Austritt aus der Europäischen Union beantragen wird, verdichten sich. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan will „kurz nach dem erwarteten Datum für den Start von Artikel 50“ eine Europa-Reise antreten, kündigte er am Dienstagabend vor Journalisten an. Bereits am 26. März werde er als erste Station Berlin besuchen, sagte eine seiner Mitarbeiterinnen am Rande der Veranstaltung dem Handelsblatt.

Offiziell hat die britische Regierung lediglich erklärt, Premierministerin Theresa May werde „vor Ende März“ den entsprechenden Antrag in Brüssel einreichen. Britische Zeitungen hatten spekuliert, London könne schon am 9. März so weit sein - von Seiten der Regierung waren derartige Berichte jedoch immer mit Verweis auf die offiziellen Aussagen abgeschmettert worden.