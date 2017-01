FrankfurtFrankfurt hat nach Einschätzung des Bankhauses Metzler gute Chancen, zum Brexit-Profiteur zu werden. „Es könnten insgesamt ein paar Tausend Arbeitsplätze in Frankfurt entstehen“, sagte Metzler-Partner Emmerich Müller der Deutschen Presse-Agentur. „Frankfurt hat gute Voraussetzungen, der Standort hat durchaus etwas vorzuweisen.“

Mit einer Welle von Verlagerungen von Finanzgeschäften von der Themse an den Main rechnet der Bankier allerdings nicht. „Da kann in London viel in Bewegung kommen – was nicht heißt, dass das so alles an einem Ort ankommt.“