LondonDas Geld war lange das größte Hindernis in den Brexit-Verhandlungen. Nun zeichnet sich ein Kompromiss für die britische Austrittsrechnung ab. Bei einem bilateralen Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk signalisierte Premierministerin Theresa May am Freitag in Brüssel, dass sie zu weiterem Entgegenkommen bereit sei. Im Gegenzug forderte sie eine Zusicherung, dass die Europäer beim Dezember-Gipfel endlich grünes Licht für die Gespräche über ein Handelsabkommen geben.

Beide Seiten müssten zusammen einen Schritt nach vorn machen, sagte May. Am Montag hatte sie sich den Segen ihres Kabinetts für weitere Zahlungen an die EU geholt. Allerdings sind mehrere Minister der Meinung, dass sie noch nicht die Gesamtsumme zusagen solle, um ein finanzielles Druckmittel in der Hinterhand zu behalten.