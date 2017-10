LondonDie britische Premierministerin Theresa May versucht mit einer Charme-Offensive an die EU-Bürger in ihrem Land den stockenden Brexit-Verhandlungen neuen Schwung zu verleihen. In einem am Donnerstag unmittelbar vor dem Brüsseler EU-Gipfel verbreiteten Offenen Brief an die in Großbritannien lebenden Bürger anderer EU-Staaten verspricht sie: „Wir wollen, dass Sie mit ihren Familien hierbleiben. Ich will es ganz klar ausdrücken: EU-Bürger, die heute rechtmäßig in Großbritannien leben, dürfen bleiben.“

May hatte darauf gesetzt, die anderen führenden EU-Politiker auf dem Gipfel zu überzeugen, in den Brexit-Gesprächen zu den Fragen der künftigen Beziehungen überzugehen. Die EU, die zunächst die Modalitäten der Scheidung klären will, hat dies jedoch abgelehnt. Weit auseinander liegen beide Seiten insbesondere in der Frage, was Großbritannien wegen seines EU-Austritts an die Union zahlen soll.