Brüssel/LuxemburgDas deutsche Außenministerium setzt nach dem Beginn der Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über den Brexit auf einen Sinneswandel der Regierung in London. „Die Briten müssen noch ein paar Fragen klären, und ich habe den Eindruck, dass inzwischen auch der Realitätscheck vorgenommen wird“, sagte der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Dieser Abgleich werde dazu führen, dass viele Versprechen der Brexit-Befürworter am Ende nicht erfüllt werden könnten. Einen solchen Prozess müssten die Briten aber selbst durchlaufen. „Da können und wollen wir nicht helfen.“ Mit Blick auf die unterschiedlichen Positionen innerhalb der regierenden Konservativen zum Brexit sagte Roth, es könne sein, dass in den nächsten Wochen ein Bewusstseinswandel einsetze.

Auf die Brexit-Verhandlungen sei die EU „sehr gut“ vorbereitet. „Und ich habe den Eindruck, dass dies auch in Großbritannien bei den dortigen Verhandlungsführern Eindruck hinterlassen hat“, sagte Roth.