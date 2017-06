LondonDer EU-Chefunterhändler für den Brexit hat die Vorschläge der britischen Premierministerin Theresa May zu den Rechten für Bürger als zu ungenau kritisiert. Es seien mehr Klarheit und Garantien nötig, als in den Positionen des Vereinigten Königreichs erkennbar seien, twitterte Michel Barnier am Montag. Ziel der EU sei es, das gleiche Schutzniveau für die Bürger zu verankern wie im EU-Recht.

Zuvor präsentierte May ihre Vorschläge im Parlament in London. Die Grundzüge ihrer Vorschläge hatte sie bereits vorige Woche beim EU-Gipfel in Brüssel dargelegt. Mehrere Staats- und Regierungschefs sowie EU-Ratspräsident Donald Tusk hatten sich anschließend skeptisch dazu geäußert.