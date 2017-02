BrüsselGroßbritannien muss sich nach dem Brexit auf eine Rechnung in Milliardenhöhe aus Brüssel einstellen. Gemeinsam eingegangene EU-Verpflichtungen aus der Vergangenheit müssten von London anteilig bezahlt werden, sagte EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Dienstag in Brüssel. Er nannte keine Summe. Experten gehen jedoch von bis zu 60 Milliarden Euro aus.

Die zweijährigen Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens sollen beginnen, wenn Premierministerin Theresa May im März das offizielle Trennungsgesuch des Königreichs einreicht. Beide Seiten geben nun erste Hinweise auf ihre Prioritäten. May hatte am Montag betont, dass sie so schnell wie möglich die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und von Briten in der EU klären und in einem Abkommen festschreiben möchte.